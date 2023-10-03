Operasyonlar Göz Açtırmıyor! Hatay’da Bir Haftada 75 Düzensiz Göçmen, 110 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ile mücadeleye yönelik 35 uygulama noktasında 636 personel ile yapılan yol uygulamasında 75 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, 110 aranan şahıs yakalandı.

Operasyonlar Göz Açtırmıyor! Hatay’da Bir Haftada 75 Düzensiz Göçmen, 110 Aranan Şahıs Yakalandı
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İl Jandarma komutanlığı ekipleri Hatay il genelinde 35 uygulama noktasında 636 personelin katılımı ile yaptığı yol uygulamasında huzur ve güven ortamının tesisi için asayiş ve düzensiz göç ile mücadele çalışmasında, 110 aranan şahıs, 75 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, 25 yabancı uyruklu şahsa toplamda 83 bin 731 Türk lirası idari para cezası uygulandı.Yapılan aramalarda 114 gram eroin, 49 gram metanfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar Göz Açtırmıyor! Hatay’da Bir Haftada 75 Düzensiz Göçmen, 110 Aranan Şahıs Yakalandı - Resim : 1

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