2 Ağustos son dakika depremleri! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

Verilere göre Elazığ'da 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem sonrası harıl harıl son depremlere dair veriler araştırıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen 2 büyük deprem sonrası diğer şehirlerde tetik halinde. Uyuyan fay hatlarının uyanması sonrası son dakika depremleri merak edildi.

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri sizler için derledik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ

2023.08.02 09:18:21 38.1172 37.4732 3.8 -.- 2.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 08:41:09 38.1910 37.7600 13.0 -.- 1.9 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.08.02 08:36:41 38.0665 36.8822 8.7 -.- 1.8 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 08:35:50 38.8782 37.0678 17.0 -.- 2.1 -.- KURKCU-GURUN (SIVAS)

2023.08.02 08:30:32 38.1300 32.5872 2.9 -.- 2.4 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA)

2023.08.02 08:21:15 39.1857 40.3705 23.1 -.- 2.2 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)

2023.08.02 08:05:50 37.9923 36.3397 14.5 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 06:48:24 37.5325 35.8395 13.1 -.- 0.9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA)

2023.08.02 06:44:17 37.6300 35.8323 12.9 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

2023.08.02 06:23:27 37.3447 37.0788 5.5 -.- 1.3 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 06:12:11 38.3947 37.8603 9.4 -.- 1.6 -.- SARIHACI-AKCADAG (MALATYA)

2023.08.02 06:09:04 37.3398 36.7958 13.8 -.- 1.3 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 06:04:41 37.8787 36.3777 13.4 -.- 1.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 06:01:55 37.7207 36.5023 11.9 -.- 1.4 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 05:52:55 37.3290 37.0798 5.0 -.- 2.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 05:48:01 37.1993 36.1595 5.0 -.- 2.3 -.- BAHCE-(OSMANIYE)

2023.08.02 05:39:46 38.9107 27.9380 5.0 -.- 1.9 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA

2023.08.02 05:38:11 38.0782 32.6185 3.6 -.- 1.4 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)

2023.08.02 04:58:02 37.4057 28.0562 5.1 -.- 1.2 -.- HACIBAYRAMLAR-YATAGAN (MUGLA)

2023.08.02 04:34:48 37.6112 35.5620 5.4 -.- 1.1 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA)

2023.08.02 04:26:44 37.5037 35.8573 23.3 -.- 0.9 -.- GEDIKLI-KOZAN (ADANA)

2023.08.02 03:54:01 37.7710 36.2482 5.0 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 03:50:20 40.2593 27.1100 18.2 -.- 1.6 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)

2023.08.02 03:37:12 37.4353 38.6303 8.9 -.- 1.7 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA)

2023.08.02 03:33:35 40.4072 27.2427 6.6 -.- 1.8 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)

2023.08.02 03:28:19 40.8262 27.7367 11.9 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI

2023.08.02 03:27:47 40.7950 27.7740 5.1 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI

2023.08.02 03:24:26 40.8108 27.7572 13.8 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI

2023.08.02 03:21:52 38.4452 37.5112 1.8 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.08.02 03:17:06 37.2575 36.8790 5.0 -.- 1.8 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.08.02 03:06:59 38.0735 37.6242 13.9 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.08.02 03:05:42 38.3970 37.1207 6.5 -.- 1.4 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 02:56:59 37.7402 36.2710 14.2 -.- 1.7 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.02 02:44:00 37.6283 35.8853 15.4 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

2023.08.02 02:34:06 38.6230 37.3577 2.8 -.- 2.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS)

2023.08.02 02:17:16 39.2275 40.4243 22.0 -.- 1.5 -.- KAMISGOLU-ADAKLI (BINGOL)

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

2023-08-02 09:40:31 38.51 39.451 7.89 ML 2.5 Hazar Gölü - [03.96 km] Merkez (Elazığ)

2023-08-02 09:32:54 38.096 32.603 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)

2023-08-02 09:25:21 38.575 39.604 7.0 ML 1.3 Maden (Elazığ)

2023-08-02 09:22:15 40.387 34.037 6.98 ML 1.9 Kızılırmak (Çankırı)

2023-08-02 09:18:19 38.044 37.534 7.05 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-08-02 08:41:08 38.13 37.791 10.4 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)

2023-08-02 08:30:32 38.096 32.611 3.87 ML 2.2 Selçuklu (Konya)

2023-08-02 08:21:14 39.173 40.368 7.01 ML 1.8 Kiğı (Bingöl)

2023-08-02 08:05:50 37.988 36.356 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-08-02 06:44:18 37.608 35.847 6.98 ML 1.9 Kozan (Adana)

2023-08-02 06:23:27 37.356 37.121 7.0 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)