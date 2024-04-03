2015'ten bu yana 226 bin mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 45 milyon metrekare alan mayından temizlendi.

Milli Mayın Faaliyet Merkezi koordinatörlüğünde 2015 yılından bu yana 226 bin mayın imha edildi.

Terör tehdidi ve sınır güvenliği nedeniyle döşenmiş mayınların temizlik faaliyetleri sayesinde, tarım ve hayvancılık ile uğraşan bölge halkının can ve mal güvenliği sağlandı.

Ayrıca tarihi zenginliklerin bulunduğu mayınlı bölgelerdeki alanların kültürel mirasa dahil edildi.

Öte yandan Türk Deniz Kuvvetleri de bugüne kadar Karadeniz'e sürüklenen 5 mayını tespit edilerek etisiz hale getirdi.