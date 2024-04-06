2024 yılı son teravih ve son sahur ne zaman? İşte detaylar!
Ramazan ayı bu yıl 11 Mart pazar günü başladı. İlk oruçlar tutuldu. Ramazanın sona ermesine çok az bir süre kala son teravih ve son sahur ne zaman şeklinde sorular akıllara gelmeye başladı.
Teravih namazı sadece ramazan ayı içerisindeki gecelerde yatsı namazının peşinden kılınıyor. 2024 ramazan ayında ilk teravih 10 Mart Pazar akşamı kılınmıştı. Ertesi gün ise 11 Mart ramazan ayının ilk günüydü.
Hicri takvime göre şaban ayının son günü ramazan ayının ilk gününe bağlayan gece teravih namazı kılınmaya başlanır. Son teravih namazı ise ramazan ayının son gecesinde kılınır.
Bu yıl ramazan ayının son gecesi 8 Nisan Pazartesi gecesi yatsı namazının peşinden kılınacak.
Son sahura ise 8 Nisanı 9 Nisana bağlayan gece kalkılacak ve ramazan ayının son orucu tutulmuş olacak
Kaynak: Anadolu Ajansı
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