25 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığının binasında haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, basın toplantısında, terörle mücadele kapsamında yürütülen son çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen operasyonlar neticesinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 193'ü Irak'ın kuzeyi, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 483'e ulaştığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Aktürk, FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

YASA DIŞI GEÇİŞLER ÖNLENMEYE DEVAM EDİYOR

MSB'nin Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişlere karşı yürütülen mücadelerle ilgili de bilgi verdi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 101 kişinin yakalandığını, 2 bin 384 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi. Zeki Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1448'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 30 bin 15 olmuştur." dedi.