ABD ile F-16 görüşmelerinde sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 görüşmeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. MSB, konuyla ilgili ABD'den "Taslak Teklif ve Kabul Mektubu"nun bakanlığa ulaştığını bildirdi. İlgili birimler tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlandığı duyuruldu.

ABD ile F-16 görüşmelerinde sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı binasında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zeki Aktürk, ABD'den F-16 Blok-70 Viper savaş uçağı tedarik sürecine ilişkin, şunları kaydetti:

- Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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