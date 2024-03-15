3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyona imza atıldı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyon düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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