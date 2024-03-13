5 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi!
5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.
5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ve DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan'ın fezlekeleri Karma Komisyona sevk edildi.
Gelen fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan'ın 3 dosyası bulunuyor.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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