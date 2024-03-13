Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a gidecek! İşte kritik ziyaretin detayları

Irak’ın kuzeyinde PKK’ya karşı geniş kapsamlı askeri operasyon tartışmaları sürerken Ankara-Bağdat hattındaki görüşme trafiği hız kazandı. Bu kapsamda nisan ayında liderler düzeyinde görüşme yapılması planlanıyor.

İki ülke askeri yetkililerinin sınırda yaptığı görüşmenin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da Bağdat’ta temaslarda bulunuyor.

Yunus Emre Bağdat Kültür Merkezini ziyaret ettiği sırada konuşan Ahmet Yıldız, nisan ayı bitmeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret edeceğini bildirdi. Iraklı yetkililerle görüşmeler yapacağını belirten Yıldız, “Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız" dedi.

Ahmet Yıldız, Türkiye ile Irak arasında planlamaları devam eden Kalkınma Yolu hakkında da konuştu. İki ülkenin Kalkınma Yolu için çok istekli olduğunu bildiren Yıldız, “Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak" ifadelerini kullandı.

Yıldız, koridorlar ile kalkınma yollarının dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları olduğunu kaydetti.