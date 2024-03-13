İzmir'de silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç öldü

İzmir'in Buca ilçesinde 17 yaşındaki Yusuf Demir, silahlı saldırıya uğradı. Başına kurşun isabet eden Demir, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir'de silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç öldü
Editör: Yasin Kerim Aşan

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı, Barış Mahallesi 299. Sokak'ta oldu.

Edinilen bilgiye göre, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişiler 17 yaşındaki Yusuf Demir'e ateş açtı. Başına kurşun isabet eden Yusuf Demir, yere yığıldı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki Yusuf Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yusuf Demir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana'da korkunç cinayet! Oğlunu av tüfeğiyle öldürdüAdana'da korkunç cinayet! Oğlunu av tüfeğiyle öldürdüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # buca # cinayet
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
7 şehirde 3 suç örgütü çökertildi!
7 şehirde 3 suç örgütü çökertildi!
Adana'da korkunç cinayet!
Adana'da korkunç cinayet!
Öne Çıkanlar İbrahim Okan Özkan MESAM'ı ziyaret etti - Ulusal Haber İbrahim Okan Özkan MESAM'ı ziyaret etti - Ulusal Haber Partilerin reklam giderleri tepki topladı! Partilerin reklam giderleri tepki topladı!