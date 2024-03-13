İzmir'de silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç öldü

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı, Barış Mahallesi 299. Sokak'ta oldu.

Edinilen bilgiye göre, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişiler 17 yaşındaki Yusuf Demir'e ateş açtı. Başına kurşun isabet eden Yusuf Demir, yere yığıldı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki Yusuf Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yusuf Demir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.