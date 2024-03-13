Adana'da korkunç cinayet! Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Uyuşturucu almak için para istediğini öne sürdüğü oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı.

Adana'da korkunç cinayet! Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Cinayetin gerçekleştiği adres Ziyapaşa Mahallesi oldu.

11 Mart Pazartesi günü, uyuşturucu almak için para istediğini öne sürdüğü 38 yaşındaki oğlu Hazım E. ile 66 yaşındaki baba T.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Oğlu Hazım E.'yi öldüren baba T.E. eve gelen polislere olayda kullandığı silahıyla teslim oldu.

Oğlunu öldüren baba T.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. T.E.'nin ifadesinde, uyuşturucu alması için verdiği parayı az bulması üzerine tartıştığı oğlunun, kendisine satırla saldırması üzerine tüfeğiyle ateş ettikten sonra olayı polise bildirdiğini söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# adana # seyhan # cinayet
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