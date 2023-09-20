5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK'lıların taciz ateşine karşılık verildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Teröristler, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşinde bulundu.

Anında karşılık verildi. 5 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XR3R0FERW8