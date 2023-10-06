6-8 Ekim Olaylarının 9. Yıl Dönümü! İşte O Gün Yaşananlar

HDP’nin kapatılması davasının en önemli delillerinden olan 6-8 Ekim 2014’teki olayların 9. yıldönümü bugün. 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun çağrısıyla terör örgütü yandaşları Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere 35 ilde sokaklarda şiddet eylemlerine başladı. 2 polis şehit olmuş, 35 kişi yaşamını yitirmişti.



HDP’nin çağrısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi. Uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi. Bahanesi ise ABD’nin kurduğu DEAŞ’ın yine ABD denetimindeki PKK/PYD’yi Suriye’nin Ayn El Arap kentinde kuşatmasıydı.



Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu. Diyarbakır'da kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi yaşamını yitirdi. 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.



Olaylara ilişkin bin 600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



6-8 Ekim 2014'teki şiddet eylemleri soruşturması kapsamında 20 Eylül 2019'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı. Savcı mütalaasında Demirtaş ve Yüksekdağ’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile istedi.



6-8 Ekim olayları, Anayasa Mahkemesi'ndeki HDP kapatma davasının da önemli delilleri arasında... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ın siyasi yasak istediği kişilerin tamamı da 6-8 Ekim olayları davasında ceza alan sanıklar arasında yer aldı.



