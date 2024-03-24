63 şehirde Mercek-14 operasyonu! 966 kişiye işlem yapıldı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak, 63 şehirde, ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-14 operasyonları gerçekleştirildi. 4 gündür devam eden operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

966 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mercek-14" operasyonlarında, 644'ü ruhsatsız tabanca, 56'sı kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12'si uzun namlulu tüfek ve 140'ı ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 852 silah ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, İstanbul'da 162 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 151 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 54 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 57 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 37 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildiğini, 50 şüphelinin gözaltına alındığını; Antalya'da 33 tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 22 şüphelinin gözaltına alındığını; Ordu'da da 33 tabanca ve 41 av tüfeği ele geçirildiğini, 91 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kolluk güçlerini tebrik etti.