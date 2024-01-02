8 İlde Köstebek Operasyonu! 33 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Son olarak İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak "Köstebek" isminin verildiği önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

33 Şüphelinin Yakalandığı Açıklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

- İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese yapılan operasyonda 33 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.