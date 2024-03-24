8 şehirde DEAŞ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

40 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 şehirde, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince operasyonların düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlar sonucunda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Adana'da 3, Afyonkarahisar'da 4, Ankara'da 13, Düzce'de 1, Eskişehir'de 3, Gaziantep'te 2, İzmir'de 10, Konya'da da 4 şüphelinin yakalandığını aktaran Bakan Ali Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Bakan Ali Yerlikaya, ayrıca 2023 yılının haziran ile 2024 yılının mart ayları arasında DEAŞ'a yönelik toplam bin 316 operasyon düzenlediklerine, operasyonlarda 2 bin 733 şüphelinin yakalandığına dikkati çekti.

Yakalananların 692'sinin tutuklandığını, 529'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.