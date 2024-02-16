8. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Teklifin ayrıntılarını Özlem Zengin açıkladı

AK Parti grubu 8'inci Yargı Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Teklifte yargılamalara ilişkin sürelerle ilgili maddeler yer aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yargı paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Özünü süreler oluşturuyor, başvuru sürelerinde karmaşık yapılanma var.AYM'deki gelen dosyalarla ilgili 9-16 ay arasında karar verilecek. Tazminat Komisyonundan sonra AYM'ye yine başvuru yapılabilecek." dedi.

BİREYSEL BAŞVURUDA DEĞİŞİKLİK

Teklif ile birlikte Adalet Bakanlığına bağlı Tazminat Komisyonunun görev alanı genişliyor. Uzun tutukluluk süresinin makul sürede tamamlanmaması üzerine Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular artık Tazminat Komisyonuna devrilecek.

Özlem Zengin, "Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonuna yeni görevler vererek yeni bir hüviyete kavuşturmuş oluyoruz. Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine bu komisyona yapılacak. AYM'de buraya dair ara bir müessese istiyordu." dedi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması karşı da İstinaf yolu açılacak. Özlem Zengin, bu durumun, 1 Haziran 2024'ten sonra yapılacak başvurular için geçerli olacağını duyurdu.

Teklifte emeklilere bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran madde de yer aldı.

Türk Medeni Kanunu'nda da bir değişiklik yapılacak. 18 yaşından küçük hükümlüler için vasi ataması otomatik tayin ediliyordu. Teklif ile birlikte karar vermeden önce hükümlü dinlenecek.

Adli para cezalarında alt ve üst sınırda da değişiklikler hedeflendi. Özlem Zengin konuyla ilgil açıklamasında, "Bir günlük cezanın alt sınırının 100, üst sınırının ise 500 TL'ye çıkarılacak." dedi.

AYM'NİN İPTAL ETTİĞİ ÖRGÜT ÜYELİĞİ

AYM'nin iptal ettiği, "Örgüte üye olmayıp örgüt adına suç işleme" maddesi yeni yargı paketinde yer aldı. Buna göre, daha önce örgüt üyeliği olmayan bir kişi örgüt adına suç işlediğinde sadece işlediği suçtan ceza alıyordu. Düzenleme ile birlikte kişi hem örgüt üyeliği hem de işlediği suçtan ayrı ayrı cezalandırılacak.