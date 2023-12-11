81 İlde Çember-8 Operasyonu! 4 Bin 951 Firari Yakalandı

Yurt genelinde geniş çaplı olarak düzenlenen çeşitli operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

4 Bin 951 Firari Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "aranan şahıslara" yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak 'aranan şahıslara' yönelik gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firarinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şunları kaydetti: