81 İlde Çengel-5 Operasyonu! 35 Milyon Liralık Vergi Kaybı Engellendi

Yurt genelinde kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesine yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonların detaylarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak "Çengel-5" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

35 Milyon Liralık Vergi Kaybı Engellendi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde Çengel-5 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda büyük miktarda vergi kaybına neden olan yasa dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla yapıldığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 35 milyon liralık vergi kaybının engellendiğini kaydetti.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu verileri paylaştı: