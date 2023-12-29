Ekrem İmamoğlu'dan Sözcü TV'ye "TOKİ" Sansürü! Sunucuyu Azarladı

Sözcü TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu, Uğur Dündar, İpek Özbey, İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı. İmamoğlu, programda TOKİ ile ilgili iddialarda bulundu. İddialara yanıt vermek için TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına katılmak istedi. Sanem Tolunay'ın bunu anons etmesi üzerine, İmamoğlu sunucunun sözünü keserek konuşmaya devam etti. İmamoğlu, TOKİ ile ilgili iddialarını sıralamaya devam etti.

İmamoğlu Sunucuyu Eleştirdi

İddialarını sürdüren İmamoğlu, programın sonunda sunucu Sanem Toluay Ilgaz'ın TOKİ Başkanı'nın cevap hakkı olduğunu hatırlatması üzerine de sunucuyu eleştirdi. Sanem Toluay Ilgaz, "Yayıncı notunu düşmem lazım. Bu özel yayınlarda, özel röportajlarda, kurgumuz, formatımız bugüne kadar buna müsait değildi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut katılmak istedi fakat bu yayında değil ama Sözcü TV’nin ekranı her zaman açık. Az önce İsmail Saymaz’a da Deniz Zeyrek’e de mesajlarını iletti. Ekrem İmamoğlu’nun bu yayında soruları vardı sorular yöneltti. Biz de eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsa çok memnun oluruz. Hem Sayın İmamoğlu’nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular, hem de TOKİ ile ilgili gündeme gelen soruları ve deprem gerçeğini kendisiyle de konuşuruz." diyerek Ömer Bulut'un cevap hakkı olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine İmamoğlu sinirlenerek sunucuya çıkıştı. İmamoğlu, TOKİ Başkanı'nın kendi muhatabı olmadığını söyleyerek, "TOKİ Başkanı bir gün isterse KİPTAŞ Genel Müdürü ile oturur konuşur. Bunu ikidir tekrar ediyorsunuz, yarın öbür gün İstanbul Belediye Başkanı yada İstanbul Belediye Başkan adayıyla konuşacak o değildir. Sizin üzerinizden prim yapmaya gayret ediyor. İşine baksın." ifadelerini kullandı.

Cevap Hakkını Hatırlatan Gazetecilere Sert Çıktı

İmamoğlu, programdaki gazetecilerin "cevap hakkını" hatırlatması üzerine, "Yayıncı olarak değil, bakın prensip olarak burada bir bakan oturabilir, başka biri oturabilir, KİPTAŞ’ın Genel Müdürü arasa onu anons eder misiniz? TOKİ benim muhatabım değil. İkidir açıklama yapıyorsunuz olmaz. Siz sordunuz ben de izahatte bulunuyorum. Ben kendisini tanımam etmem, yanımda anons etmenize gerek yok." dedi.