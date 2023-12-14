ABB İştiraki PORTAŞ'ta "Yavaş" Düzeni! Utku Reyhan Sayıştay Denetim Sonuçlarını Paylaştı!
Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, ABB iştiraki PORTAŞ hakkında hazırlanan Sayıştay denetim raporunu paylaştı. Reyhan "Mansur Yavaş'ın "şeffaf" belediyeciliği tam olarak böyle bir şey." dedikten sonra, "ABB'yi bu sülüklerden temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, sosyal medya hesabından ABB iştiraki PORTAŞ Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 2022 yılında hazırlanan Sayıştay denetim sonuçlarını paylaştı. Utku Reyhan'ın paylaştığı denetim sonucunda, PORTAŞ'ın "piyasa araştırması yapmadan doğrudan alım", "bütçe yapmama", "ihmalden ceza yeme", "hatalı muhasebeleştirme", "bilgi saklama", "ihalesiz enerji alımı" gibi faaliyetlerin denetim sonucuna yansıdığı görüldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin PORTAŞ Karnesi
Utku Reyhan, paylaşımında, "Mansur Yavaş'ın "şeffaf" belediyeciliği tam olarak böyle bir şey. Vergi kaçırma, piyasa araştırması yapmadan doğrudan temin, ihalesiz enerji alımı, bütçe yapmama, devletin şirketidir diye ihmalden ceza yeme, bilgi gizleme.... Ne ararsanız var. PORTAŞ'ın başka alengirli işleri de var. Onlara da geleceğiz. Şimdilik bu kadar. ABB'yi bu sülüklerden temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Reyhan'ın paylaştığı raporda yer alan bulgular şu şekilde:
A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular
- Şirket işçilerinin kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmaması
- Yazılım programı ve lisans alımlarının hatalı muhasebeleştirilmesi
B. Diğer Bulgular
- Bazı personelin şirket dışında görevlendirilmesi
- Profesyonel bir spor kulübüne nakdi kaynak aktarılması
- Yenimahalle ilçesinde yer alan arsanın satışından katma değer vergisi alınmaması
- Bütün Riskler Sigortasında bazı risk kalemlerinde muafiyet oranlarının yüksek belirlenmesi
- İhtiyaçların piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlenmeksizin doğrudan temin edilmesi
- Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile ihale yapılması
- Serbest tüketici durumundaki şirketin elektrik enerjisi alımını ihalesiz gerçekleştirmesi
- Fiyat farkı hesaplamalarında avans mahsup oranının hatalı uygulanması
- Yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödenmesi
- Elektronik ortamda gönderilmesi gereken verilerin zamanında sayıştay'a gönderilmemesi
- Şirket bütçesinin hazırlanmaması
Görselde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait PORTAŞ isimli şirketin 2022 Sayıştay denetiminin sonuçlarını görüyorsunuz.— Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) December 13, 2023
Mansur Yavaş'ın "şeffaf" belediyeciliği tam olarak böyle bir şey.
Vergi kaçırma, piyasa araştırması yapmadan doğrudan temin, ihalesiz enerji alımı, bütçe… pic.twitter.com/LUPbBh96pV