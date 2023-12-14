ABB İştiraki PORTAŞ'ta "Yavaş" Düzeni! Utku Reyhan Sayıştay Denetim Sonuçlarını Paylaştı!

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, sosyal medya hesabından ABB iştiraki PORTAŞ Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 2022 yılında hazırlanan Sayıştay denetim sonuçlarını paylaştı. Utku Reyhan'ın paylaştığı denetim sonucunda, PORTAŞ'ın "piyasa araştırması yapmadan doğrudan alım", "bütçe yapmama", "ihmalden ceza yeme", "hatalı muhasebeleştirme", "bilgi saklama", "ihalesiz enerji alımı" gibi faaliyetlerin denetim sonucuna yansıdığı görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin PORTAŞ Karnesi

Utku Reyhan, paylaşımında, "Mansur Yavaş'ın "şeffaf" belediyeciliği tam olarak böyle bir şey. Vergi kaçırma, piyasa araştırması yapmadan doğrudan temin, ihalesiz enerji alımı, bütçe yapmama, devletin şirketidir diye ihmalden ceza yeme, bilgi gizleme.... Ne ararsanız var. PORTAŞ'ın başka alengirli işleri de var. Onlara da geleceğiz. Şimdilik bu kadar. ABB'yi bu sülüklerden temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Reyhan'ın paylaştığı raporda yer alan bulgular şu şekilde:

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Şirket işçilerinin kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmaması

Yazılım programı ve lisans alımlarının hatalı muhasebeleştirilmesi

B. Diğer Bulgular

Bazı personelin şirket dışında görevlendirilmesi

Profesyonel bir spor kulübüne nakdi kaynak aktarılması

Yenimahalle ilçesinde yer alan arsanın satışından katma değer vergisi alınmaması

Bütün Riskler Sigortasında bazı risk kalemlerinde muafiyet oranlarının yüksek belirlenmesi

İhtiyaçların piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlenmeksizin doğrudan temin edilmesi

Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile ihale yapılması

Serbest tüketici durumundaki şirketin elektrik enerjisi alımını ihalesiz gerçekleştirmesi

Fiyat farkı hesaplamalarında avans mahsup oranının hatalı uygulanması

Yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödenmesi

Elektronik ortamda gönderilmesi gereken verilerin zamanında sayıştay'a gönderilmemesi

Şirket bütçesinin hazırlanmaması