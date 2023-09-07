Adana operasyon! FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor!

FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinlemiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru 2 yıllık firarınıdan sonra saklandığı hücre evinde yapılan operasyonla yakalandı.

Adana operasyon! FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor!
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Adana'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinlemiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru 2 yıllık firarınıdan sonra saklandığı hücre evinde yapılan operasyonla yakalandı.

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FETÖ ÜYESİ HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

Adana Emniyete Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis memuru Soner Öcal'ın, FETÖ terör örgütüne üye olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine Öcal, meslekten ihraç edildi. Öcal, 2021 yılında ise örgüt üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Hapis cezası alan Öcal o tarihten itibaren hücre evlerinde saklanarak izini kaybettirdi.

Adana operasyon! FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor! - Resim : 2

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hükümlünün merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde hücre evinde saklandığını belirleyip operasyon yaptı. Operasyonda hükümlü yakalandı. Hükümlünün, FETÖ'nün haberleşme ağı olan “Bylock” kullanıcısı olan Soner Öcal, örgütsel toplantılara katılarak, örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yatırıp destek olduğu da öğrenildi.
İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# adana # polis # bylock # fetö
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