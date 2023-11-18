Adana'dan Filistin'e Destek: "Gazze İçin Pedal Çeviriyoruz"

Adana'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Filistin'e destek için bisiklet turu gerçekleştirdi. Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar...

Adana'dan Filistin'e Destek: "Gazze İçin Pedal Çeviriyoruz"
İHH İnsani Yardım Vakfı Öncülüğünde Filistin'e Destek Verildi!

Adana'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek için bisiklet turu yapıldı.

Gazze İçin Pedal Çeviriyoruz

"Gazze için pedal çeviriyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Ulu Cami önünde başladı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, turun son bulduğu Adnan Menderes Bulvarı'na kadar pedal çevirdi.

İHH İnsani Yardım Derneği Adana Şube Mahmut Eraslan, etkinlikteki konuşmasında, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'i gündemde tutmak istediklerini söyledi.

İran Çağrıda Bulundu: "Binlerce Filistinliyi Öldürerek İnsanlık Dışı Doğasını Gösterdi"İran Çağrıda Bulundu: "Binlerce Filistinliyi Öldürerek İnsanlık Dışı Doğasını Gösterdi"Dış Politika

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # adana
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