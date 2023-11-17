Adıyaman’da Yılan Paniği: Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı!

Adıyaman Merkez Erdem Caddesi’nde kaldırım üzerinde vatandaşlar tarafından fark edilen yılan, paniğe neden oldu. Yılan, olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince yakalandı.

Adıyaman’da Yılan Paniği: Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı!
Kaldırımdaki Yılan Panik Yarattı
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Adıyaman’ın kent merkezinde kaldırım üzerinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Yılan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yakalandı.

Bölgeden Uzaklaştırıldı

Adıyaman merkez Erdem Caddesi’nde bulunan kaldırımda yürüyen vatandaşlar, kaldırım üzerinde fark ettikleri yılandan dolayı itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı yaptıkları çalışmalar neticesinde yakalayarak kafese koydu.
Yakalanan yılan yerleşim alanına uzak bir alana bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yılan # Adıyaman # itfaiye ekipleri
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