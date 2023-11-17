Elazığ'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Kargayı İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Elazığ’da bir halı mağazasında havalandırma boşluğuna düşen kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay bir halı mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğundan sesler geldiğini fark eden mağaza çalışanları durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, havalandırma boşluğuna karganın düştüğünü fark etti. Bunun üzerine ekipler, duvarı kırarak kargayı kurtardı. Ekipler daha sonra kargayı doğal ortamına bıraktı.