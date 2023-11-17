Birleşmiş Milletler Gazze’ye Yardımları Durdurdu: "Gazze Açlıkla Karşı Karşıya Kaldı"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne gerçekleştirilen insani yardım sevkiyatının yakıt sıkıntısı ve iletişim kesintisi nedeniyle bugün yapılmayacağını açıkladı. BM Dünya Gıda Programı (WFP) ise Gazze Şeridi’nin şu anda açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

İsrail’in 42 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde insani kriz yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı tarafından yapılan açıklamada:

-Refah Sınır Kapısı’ndan bugün yardım operasyonu gerçekleştirilmeyecek. Gazze’de yakıt olmadığı için iletişim ağı çalışmıyor. Bu durum insani yardım konvoylarının koordine edilmesini imkansız hale getiriyor ifadeleri kullanıldı.

Barınaklardaki Sivillere Ulaşılamadı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından yapılan açıklamada ise, "Saldırıların başlangıcından bu yana gerekli gıda stokunun yalnızca yüzde 10’unun girdiği Gazze Şeridi, şu anda büyük bir gıda açığı ve açlıkla karşı karşıya. Neredeyse tüm nüfus, çaresizce gıda yardımına ihtiyaç duyuyor" denildi.

Bu haftanın başlarında yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren son fırının da kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Yakıt eksikliği, Gazze’deki 130 fırının tamamında ekmek üretimini durdurdu. Gazze halkının temel gıdası olan ekmek ya çok az bulunuyor ya da hiç yok. Yakıt sıkıntısı aynı zamanda gıda yardımı da dahil olmak üzere insani yardım dağıtımını ve operasyonlarını da sekteye uğratıyor" ifadelerine yer verildi.

Salı günü Mısır’dan Gazze’ye gelen yardımların dağıtım araçları için yeterli yakıt olmaması sonucu barınaklardaki sivillere ulaşmadığı aktarıldı.

Yerel Pazarlar Kapandı

Açıklamada, "21 Ekim’de Refah Sınır Kapısı’nın açılmasından bu yana Gazze’ye giren bin 129 tırdan yalnızca 447’si gıda malzemesi taşıyordu. WFP Gazze’ye geçen tır sayısındaki artışı memnuniyetle karşılasa da yardım hacmi ne yazık ki yetersiz kalıyor. Gazze’ye giren gıda miktarı, insanların günlük minimum kalori ihtiyacının yalnızca yüzde 7’sini karşılamaya yetiyor. WFP’nin anlaşmalı olduğu dükkanların yalnızca yüzde 25’i açık ve diğerlerinde de temel gıda maddeleri tükenmiş durumda. Yerel pazarlar tamamen kapandı" ifadeleri kullanıldı.



WFP İcra Direktörü Cindy McCain ise: