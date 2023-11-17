Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi 3 Şüpheli Yakalandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı ve Harakani Devlet Hastanesi önünde durdurdu.

Araçta bulunan M.D, Ö.A ve L.K'nin üzerinde, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.