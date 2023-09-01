Adli yıl başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılıştı konuştu

2 buçuk aylık aranın ardından adli tatil sona erdi. Yargı camiası için yeni adli süreç 1 Eylül itibari ile başladı. Adli Yıl açılış töreni her yıl olduğu gibi yine Yargıtay Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Adli Yıl açılışında mesleğin yaşadığı sorunlara yönelik mesajlar verdi.

- Temyiz incelemesi görevi, uzmanlık gerektiren bir konu olup ancak engin bilgi birikimi ve zengin deneyime dayalı olarak yürütülebilir. Bu görevin layıkıyla yerine getirilmesi ve yargı bağımsızlığının korunması bakımından 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalıdır. Sınırötesi suçlar ile organize ve terör suçlarıyla mücadele edebilmek için soruşturmaların tek elden, uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları ve gerekli teknik donanıma sahip adli kolluk personeli tarafından gecikmeksizin yürütülmesi gerekir. Tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı' olarak yeniden yapılandırılmalıdır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TÖRENDE KONUŞTU

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törende konuşma yaptı. Erdoğan, yargı kararlarıyla ilgili manipülasyona neden olan açıklamalara tepki gösterdi.

- Son dönemde, insanımızın yargı süreçleri ve kararlarıyla ilgili kanaatlerini manipüle etmeye yönelik algı kampanyalarının arttığına şahit oluyoruz. Adalet ancak mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa, televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet, hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder.

Yeni Anayasa çıkışını da sürdürdü Cumhurbaşkanı.