Adliyede "Yaşasın şeriat" sloganları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şeriat tartışmaları üzerine Anayasa'nın ilk maddesini hatırlattı. Erdoğan "Türkiye'nin rejimi ile ilgili tereddütler 29 Ekim 1923'te Yaşasın Cumhuriyet nidaları eşliğinde bitmiş bir tartışmadır" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

- Anayasamızın ilk maddesindeki Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir ifadesi bu iradenin bir sembolüdür. Bu konunun siyasi polemik meselesi haline getirilmesi doğru olmadığı gibi Anayasal bakımdan zaten mümkün değildir.

Geçen 10 Kasım'da, İstanbul'da bir camide imamın Mustafa Kemal Atatürk için dua etmesine tepki gösteren ve ardından yayınladığı videoda Atatürk’e hakaret ettiği için tutuklanan Ahmet Bostancı tahliye edildi.



Bostancı ifadesinde "Türk milletinden, kamuoyundan ve burada bulunan herkesten özür dilerim. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım" dedi.



Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası toplanan grup "Yaşasın şeriat" sloganları attı. O görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.



Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Erdoğan "Her kim bu kavramlar üzerinden kendine alanlar açmaya çalışıyorsa bir büyük yanlışın içindedir." ifadelerini kullandı.