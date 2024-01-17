Erdoğan halktan yardım istedi

Hükümet enflasyonu düşüremiyor. Kamu kurumları tasarruf yapmadığı gibi lüks harcamalara da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise hayat pahalılığı ve enflasyonun düşmesi için tasarruf alanı daralan vatandaştan yardım istedi.

Erdoğan halktan yardım istedi

 Sürecin doğru analiz edilmediğini söyleyen ekonomistler ise enflasyonu tetikleyen tekellere karşı hükümetin adım atmadığı görüşünde.

Tahminler tutmadı. Enflasyonun düşmesi için tarihler sürekli revize edildi. Ekonomi politikası etkisiz kalınca bu kez de vatandaştan yardım istendi.

Enflasyon tahminleri yükselirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konunun psikolojik boyutu olduğunu da söyledi. Çözüm olarak vatandaşa işaret etti.

Peki vatandaşın tasarrufuyla enflasyonun düşmesi mümkün mü?

Krizin faturasının herkese eşit paylaştırılması gerekirken özellikle kamu kurumları tasarrufla değil lüks harcamalarla öne çıkıyor.

Ekonomist Serhat Latifoğlu, enflasyonun kaynağıyla ilgili gerçek bir veri ortaya konulmadığına da dikkat çekti.

Ekonomistler, enflasyonu tekellerin tetiklediği görüşünde.

Tekellere karşı hükümet yeterli müdahalede bulunmadığı için fiyat artışlarının önüne geçilemiyor.

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