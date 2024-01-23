Adnan Bekar: " İsveç'in NATO üyeliğine hayır diyorum"

İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker TBMM Genel Kurulunda gündeme alınacak olan İsveç'in NATO üyeliğini değerlendirdi. Adnan Bekar: "İsveç bugüne kadar; PKK terör örgütüne olan desteğini mi çekti?" ifadelerini kullandı. Adnan Bekar şunları söyledi:

- TBMM Genel Kurulunda gündeme alınacak olan İsveç’in NATO üyeliği görüşülecek. İsveç bugüne kadar; Pkk terör örgütüne olan desteğini mi çekti? Fetö terör örgüne olan desteğini mi çekti? Kutsal kitabımıza yapılan saldırıları mı önledi? İsveç tarafından bizim milli ve manevi hassasiyetlerimize karşı olumlu bir adım atılmadığı sürece Bağımsız Ankara Milletvekili olarak, yüce Türk Milleti'nin çıkarları doğrultusunda İsveç'in NATO üyeliğine HAYIR diyorum.

TBMM Genel Kurulunda gündeme alınacak olan İsveç’in NATO üyeliği görüşülecek.



İsveç bugüne kadar;

Pkk terör örgütüne olan desteğini mi çekti?

Fetö terör örgüne olan desteğini mi çekti?

Kutsal kitabımıza yapılan saldırıları mı önledi?



İsveç tarafından bizim milli ve manevi… — Adnan Beker (@AdnanBekerr) January 23, 2024

Öte yandan NATO karşıtı ses bir çok cepheden yankılandı. Gazeteci Gaffar Yakınca ve Araştırmacı Mustafa Albayrak da İsveç'in NATO oylamasına karşı çıktığını belirti.