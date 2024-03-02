Adnan Oktar davasında flaş gelişme!

Yargılanma süreci devam eden Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerinin şifreli bir uygulama üzerinden iletişime geçtikleri tespit edildi. Bu örneğe daha önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haberleşme programı olan ByLock'ta rastlanmıştı.

İTİRAFÇININ İFADELERİ

WhatsApp'ın Türkiye'de bir temsilcilik açılışı yapma haberini alan örgüt üyeleri yeni bir program ararken Wickr programı bulundu.

Büyük çoğunluğu yurt dışında firari olan veya örgütün hukuk imamına bağlı olduğu ileri sürülen üyelerin yüklediği programın bir diğer özelliği de, kullanıcısının IP adresinin ve konumun tespit edilemiyor oluşuydu. 2021 yılının başından 2022 yılının ortasına kadar kullanılan bu program sayesinde Adnan Oktar'ın ve örgütün tepe kadrosunun talimatları alındı. Bu talimatlar çeşitli yollarla örgüt üyelerine ulaştırıldı.

İtirafçı, ifadesinde örgütün yöneticilerinden Meltem Daban'ın 'cassidy_leon', Ferhunde Eda Babuna'nın 'study22', İbrahim Köprülü'nün 'kevin2021', Ufuk Zeytinoğlu'nun ise 'ortega1907' rumuzlarıyla programı kullandığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen ay Adnan Oktar Cemaati Silahlı Suç Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik hazırladığı 352 sayfalık iddianamede de, Wickr programının örgütün haberleşme ağı olduğu tespiti yapılmıştı. İddianamede Adnan Oktar’ın lider, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna ise örgüt yöneticisi olduğu belirtiliyor.