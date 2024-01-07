AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul Hakkında İlk Paylaşım
AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, sosyal medya platformu X'te adaylığına yönelik ilk paylaşımı yaptı.
AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul" paylaşımını yaptı.
İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız#HazırızKararlıyız— Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024
Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.
YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL,… pic.twitter.com/sHbqQQGP5F
# Murat Kurum # ibb