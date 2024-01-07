AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul Hakkında İlk Paylaşım

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, sosyal medya platformu X'te adaylığına yönelik ilk paylaşımı yaptı.

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul Hakkında İlk Paylaşım
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AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul" paylaşımını yaptı.

# Murat Kurum # ibb
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