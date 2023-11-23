AK Parti'de İstanbul İçin İlk Aday Adayı Belli Oldu

AK Parti’de 9 Kasım’da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları sona erdi.

AK Partinin yerel seçimlerde İstanbul’da kimi aday göstereceği merak konusu olurken, ilk aday adayı da belli oldu. Eski Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklamalar yapan Külünk, “Ben bir İstanbul’luyum. Yola çıkmakla emr olundum.” dedi.

Kulislerde İBB için AK Parti’de Eski Bakan Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın da isimleri geçiyor.

AK Parti’de 26 Kasım Pazar günü 12 ilçe ve büyükşehir için temayül yoklaması yapılacak.