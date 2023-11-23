Kırmızı Bültenle Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi! MİT'ten Kritik Operasyon

Yurt içinde ve yurt dışında teör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza attı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin kırsal kadrolarına katılan en eski teröristlerden olan "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun, Suriye’nin Rumeylan bölgesinde örgütün sözde ağır silah ve savunma sanayi sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Tolun, örgüt bünyesinde İran, Irak ve Suriye’de sorumlu düzeyde silahlı faaliyetlerde bulunuyordu.

MİT Terörist İçin Düğmeye Bastı!

Fahrettin Tolun, MİT'in örgüte yönelik düzenlediği operasyonlardan da korunmaya çalışıyordu. Takip edilmemek için sürekli yerini değiştiren Tolun'un yakınındaki kişilere karşı da son derece tedbirli davrandığı biliniyordu.

MİT aldığı anlık istihbaratlar üzerine terörist için düğmeye bastı. Kırmızı bültenle aranan Fahrettin Tolun, Suriye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun, 1992’de terör örgütüne katıldı. Birçok silahlı faaliyet yürüttü. Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde bulundu. Tolun, 2019’da Suriye’ye geçti ve örgütün sözde ağır silah ve savunma birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Örgütün Türkiye'ye yönelik eylemlerinde kullandığı silahlardan sorumlu olan Tolun hakkında Interpol tarafından oluşturulan ‘Kırmızı Bülten’in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından da “terör amaçlı örgüte üye olma” suçundan oluşturulan dosya kayıtları bulunmaktaydı.