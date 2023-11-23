Narkogüç Operasyonu'nda 156 Şüpheli Yakalandı! Zehir Tacirlerine Ağır Darbe

İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik Narkogüç-37 Operasyonu düzenlendi. Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, operasyonda 156 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Narkogüç Operasyonu'nda 156 Şüpheli Yakalandı! Zehir Tacirlerine Ağır Darbe

Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar ekiplerin kararlılığıyla sürdürülüyor. Son olarak İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik Narkogüç-37 Operasyonu düzenlendi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

156 Şüphelinin Yakalandığı Bildirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurguladı.

Ali Yerlikaya, İstanbul'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 624 personelin katılımıyla 96 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, Bursa'da ise Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da 64 zanlının yakalandığını ifade etti.

Ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine yönelik operasyonların artarak devam edeceğinin altını çizen Yerlikaya, "Her iki operasyonda 116 bin 500 uyuşturucu hap, 44 kilogram 750 gram bonzai, 10 kilo 202 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda skunk, esrar, eroin, kokain, 7 tabanca, otomatik tabanca, 3 tüfek ve çok miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca Bursa'daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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