Siirt'te Felaket! Maden Ocağında Göçük Meydana Geldi

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden faciası meydana geldi. Maden köyünde bulunan özel bir bakır madeninde gece saat 01.25 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oldu.

Yaşanan facianın ardından olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Bölgeye giden Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi. Vali Kızılkaya, hayatını kaybeden işçiler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi. Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatını Kaybeden İşçilerin Kimlikleri Belli Oldu!

Siirt'te yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri de belli oldu. Göçükte yaşamını yitirenlerin Giresun nüfusuna kayıtlı Zekayi Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı Emre Gökduman (24) olduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 Kişi Gözaltına Alındı!

Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.