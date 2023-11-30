Yerel seçimlere doğru gidilirken AK Parti'de de aday belirleme süreci hızlanıyor. Temayül yoklamalarının ardından belediye başkan adaylarının Aralık ayında açıklanması beklenirken, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından 'Yeniden İstanbul' sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaştı.

AK Parti'nin İBB adayı belli oldu mu? İşte Dikkat Çeken Paylaşım

AK Parti'de ismi İBB adaylığı için en çok öne çıkan isimlerden biri olan Murat Kurum'un Erdoğan'ın videosuna 'Yeniden İstanbul' notunu düştü.

Anketlerde Önde

Kurum'un yapılan anketlerde İBB için 1.sırada olduğu belirtildi.

Söz konusu yoklamayı aktaran TV100 Gece Haberleri Moderatörü Gökhan Taşkın, “3 bin kişiyle anket yapılmış ve İstanbul’un yeni belediye başkanı kim olsun diye sorulduğunda yüzde 18.1’lik oranla Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un adı birinci sırada çıkıyor. Kurum, arkasından gelen adayların neredeyse 2 katı oranda tercih edilmiş." ifadelerini kullandı.