Kaymakamlıktan açıklama geldi: Oy kullanma tartışması

Akçakale Kaymakamlığı, kırsal Yazlıca Mahallesi'nde oy kullanma işleminin sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan açıklama geldi: Oy kullanma tartışması
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Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yazlıca Mahallesi seçim çevresinde vatandaşlarla gözlemci sıfatıyla bölgede bulunan kişiler arasında "ufak çaplı tartışma" yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada da paylaşılan söz konusu olaya kolluk kuvvetlerimiz gerekli müdahalede bulunmuştur. Mahallemizde oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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