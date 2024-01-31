Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, biyolojik ve biyoteknolojik deneylere başladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenir kenetlenmez, deneylerin düzenekleri hazırlandı. Gezeravcı, bitki ve yosun deneylerine başlamıştı. Bu deneylerden biri CRISPR-GEM... Gezeravcı, genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı hedefliyor.

Astronot Gezeravcı deneyle ilgili olarak, “Türk bilim insanlarımızın bu kıymetli çalışmaları için gayret göstermek o kadar gurur verici ki” ifadelerini kullandı.

Bilimsel araştırmalarına aralıksız devam eden Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan meraklı öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Diyarbakırlı öğrenciler, Türkiye’nin ilk astronotunu soru yağmuruna tuttu.

Öte yandan Astronot Gezeravcı, uzaydaki 10’uncu deneyi için de çalışmalara başladı. "UYNA" yeni nesil alaşımlara kapı açacak. Deneyin, Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme yeteneği kazanmasına önemli katkı sağlaması öngörülüyor.