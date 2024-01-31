Yasa dışı bahis oynatan 156 kişi yakalandı! 25 ilde kritik operasyon

İnternet Üzerinden Sanal Ortamda Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik 25 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis oynatan 156 kişi yakalandı! 25 ilde kritik operasyon
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Siber Göz operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Yasa dışı bahisçilere yönelik "Sibergöz-21" operasyonu yapıldı.

Yasa dışı bahis oynatanlara yönelik Samsun, Adana ve Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyonunda 156 şüpheli yakalandı.

19 yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği, 15 paravan şirket tespit edildi.

Hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüphelilerin ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin lira olduğu belirlendi.

Adana, İstanbul ve Konya'daki şüphelilerin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis siteleriyle anlaşma sağlayarak Türkiye'de de oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edildi.

"Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde ile birlikte 4 otomobil, 9 villa/daire, 8 arsa olmak üzere toplam 245 milyon liralık taşınır/taşınmaz mal varlığına ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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