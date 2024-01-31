ABD'de infial yaratan video! Biden hükümetini eleştiren adam babasını katletti

ABD'de bir Youtube video dünyada büyük yankı uyandırdı. Kendisinin "mesih" olduğunu iddia eden bir kişi, ABD hükümeti ve Biden yönetimine sert eleştirilerde bulundu. 32 yaşındaki Justin Mohn, eleştiri videosunda babasını "federal hükümet çalışanı" olduğu için öldürdüğünü söyledi ve babasının kesik kafasını kameralara gösterdi. Korkunç olay sonrası sanık, "birinci dereceden cinayet" suçlamasıyla tutuklandı.

BABASININ KESİK KAFASINI KAMERALARA GÖSTERDİ

Dailymail'in haberine göre 32 yaşındaki Justin Mohn, kendisinin mesih olduğunu söylediği ve ABD hükümetine sert eleştiriler getirdiği bir Youtube videosu çekti. "Şiddet, federal hükümetin ihanetinin tek çözümüdür" diyen Mohn, videoda, babası Michael'ın kesik kafasını, bir torba içerisinde kameralara gösterdi. Korkunç videoda sanık, bir yandan babasının kesilmiş başını gösterirken diğer yandan "Bu, 20 yılı aşkın bir süredir federal bir çalışan olan Mike Mohn'un ve babamın başı. Şimdi ülkesine ihanet eden biri olarak sonsuza dek cehennemde." dedi. Justin Mohn ayrıca Takipçilerine federal hükümet çalışanı akrabalarını öldürmeleri çağrısında bulundu.

ZANLI TUTUKLANDI

Birinci derece cinayet, cesedi kötüye kullanma ve kasıtlı suç aleti bulundurma suçlamalarıyla tutuklanan adam, çektiği videoda bir çok kişinin kendisini ABD başkanı olarak görmek istediğini öne sürdü. Videonun altı saat boyunca Youtube tarafından yayından kaldırılmaması, ABD kamuoyunda büyük infial yarattı.