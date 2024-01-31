Yemen Kızıldeniz'de ABD savaş gemisini vurdu

Yemen Kızıldeniz'de ABD ve İsrail'e geçit vermemeye devam ediyor. Yemen ordu sözcüsü Yahya Saria, yaptığı açıklamada ABD destroyeri USS Gravely'nin hedef alındığını duyurdu.

Saia, "Donanmamız, Kızıldeniz'deki ABD destroyeri USS Gravely'ye uygun üzeler ateşledi" dedi. Saldırının Batı ordusunun Yemen topraklarına yaptığı saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Saia, "ABD ve Birleşik Krallığa ait tüm savaş gemileri, ülkemize yönelik saldırıya katılanlar silahlı kuvvetlerimizin hedefi olarak belirleniyor" dedi.

YEMEN'İN KIZILDENİZ'DEKİ EYLEMLERİ

Kasım ayının ortalarında Yemen, Filistin'e destek olmak için İsrail ve İsrail'e destek olan ülkelerin Kızıldeniz'den geçişlerini engellemeye başladı. ADB ve Birleşik Krallık, Yemen'in bu hamlesine karşılık 12 Ocak'ta Yemen'e hava saldırıları düzenlemeye başladı. Yemen ise bu saldırıların askeri yeteneklerini etkilemediğini ve Gazze'ye saldırılar son bulana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.