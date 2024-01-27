Yemen İngiliz gemisini vurdu. ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı

Kızıldeniz’de gerilim tırmanıyor. Yemen Ordusu, Aden Körfezinde İngiliz gemisini vurdu. ABD ve İngiltere, Yemen’e saldırdı.



İsrail'e karşı Filistin ile en büyük dayanışmayı gösteren Yemen, Aden Körfezinde İngiltere'ye ait petrol gemisini vurdu.



Askeri Sözcü Yahya Seri, İngiliz tankerinin gemi savar füzelerle vurulduğunu ve isabet alan gemide yangın çıktığını duyurdu.



Seri, "Operasyon, zulme uğrayan Filistin halkının intikamı ve ABD ile İngiltere'nin ülkemize yönelik saldırılarına karşılık yapılmıştır.” dedi. Gazze’de ateşkes ilan edilene kadar askeri operasyonların süreceği mesajını verdi.



İngiliz gemisinin vurulmasının ardından ABD ve İngiltere, Yemen’e saldırdı. El-Mesira televizyonu, Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarının, Hudeyde kentine iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Saldırıda hedef alınan bölgede, Yemen’in ham petrol ihraç edilen 3 terminalinden en büyüğü olan Ras İsa Limanı da yer alıyor.



