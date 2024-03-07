Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde feci bir trafik kazası yaşandı. Tır, otobüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Anadolu Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer, otoyolun Kocaeli kesiminin Ankara istikameti Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 26 ET 034 plakalı yolcu otobüsü ile G.Y. yönetimindeki 34 AC 7643 tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır, R.T'nin kullandığı 22 FM 620 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ile 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı, araçların çekilmesiyle kontrollü sağlanmaya başladı. Ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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