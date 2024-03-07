Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi

Van'da şiddetli bir deprem oldu. Kentte kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından, depremin detaylarıyla ilgili açıklama Kandilli Rasathanesinden yapıldı.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'da merkez üssü Muradiye ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.49'da meydana gelen depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.