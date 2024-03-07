Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı! İşte güncel rezerv miktarı

Merkez Bankası'nın güncel toplam rezerv miktarı belli oldu. Yapılan açıklamada, toplam rezerv miktarının, 831 milyon dolar azalışla 130 milyar 919 milyon dolara gerilediği ifade edildi.

Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı! İşte güncel rezerv miktarı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 23 Şubat'ta 82 milyar 479 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 1 milyar 968 milyon dolar azalışla 1 Mart itibarıyla 80 milyar 511 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde altın rezervlerinde ise artış yaşandı. Buna göre, 49 milyar 271 milyon dolar olan altın rezervleri, 1 milyar 137 milyon dolar artışla 50 milyar 408 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 831 milyon dolar düşüşle 131 milyar 750 milyon dolardan 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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