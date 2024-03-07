Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılıyor

Ölümlü kazaya karıştıktan sonra Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne-oğulun iadesi için Mısır makamlarıyla irtibata geçildiğini açıkladı. Yılmaz Tunç, "Kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konuda süreç başladı. Suçluların iadesine ilişkin Mısır ile adli yardımlaşma anlaşmamız da var. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

İstanbul'da, emniyet şeridinde arızalı araçlarını kontrol eden gruba çarparak bir kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ve annesi yazar Eylem Tok'un Mısır’a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, anne-oğul hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.