36 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı son bilançoyu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığının binasında haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlardaki son durum kamuoyu ile paylaşıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 204'ü Irak'ın kuzeyi, 315'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 519'e ulaştı.

Tuğamiral Zeki Aktürk, devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatının ele geçirildiği bilgisini verdi.

YASA DIŞI GEÇİŞLER ÖNLENİYOR

Tuğamiral Zeki Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu 161 kişinin yakalandığını, 1571 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi.

Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1609'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31 bin 586 olmuştur." dedi.

GAZZE'YE YARDIM MALZEMELERİ ULAŞTIRILDI

Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in, Nabulsi Meydanı'nda yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef aldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

- İsrail, masum Filistin halkına yönelik insanlıktan ve vicdandan yoksun bu saldırılara derhal son vermelidir. Tüm dünya yaşanan bu zulmün küresel bir felakete dönüşebileceğini görmelidir. Gazze'de artarak yaşanan bu trajedilerin bir an önce son bulması için bir kez daha uluslararası toplumu, yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz. Gazze'de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır. Temennimiz, ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir.

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımları hakkında da bilgi veren Aktürk, bu kapsamda ilgili kurumlarla koordineli olarak, 4 Mart'ta bir A400M tipi askeri nakliye uçağının 8,3 ton tıbbi malzemeyi daha bölgeye ulaştırdığını ifade etti.

Aktürk, Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerine ait 19 uçakla 250 tona yakın insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.