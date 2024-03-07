Irak ile ortak harekât mı yapılacak? Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle sınır ötesi operasyon yeniden gündeme geldi. Hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Bölgesel Yönetim ile diplomasi trafiği arttı. Gözler artık sahadaki gelişmelere çevrildi.

Terör örgütü PKK sınırlarımızda neredeyse bitme noktasına geldi. Şimdi sıra şimdi Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarında... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği harekat öncesi Türkiye masada çözüm için diplomasiyi hızlandırdı.

Diplomatik trafik Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ziyareti ile başladı. Ardından ziyaretler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile devam etti.

Irak'tan da geçen hafta Türkiye'ye bir heyet geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı içinde Irak'a yapmayı planladığı ziyaretle, heyetler arası görüşmelerde ele alınan konular karara bağlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak ile önümüzdeki dönemde hedefin ortak hareketle terör örgütünü temizleme olduğunu söyledi. Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Antalya Diplomasi Formu'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesinde de konunun gündeme geldiğini belirtti.

Diplomatik temaslar sonrası gözler sahaya çevrildi. Kaynaklar, "Olumlu geçen diplomatik gelişmelerin sahadaki yansımalarını da yakın zamanda göreceğiz" dedi.